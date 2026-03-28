Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
V bratislavskej zoo bude jubilejný 10. ročník Zásadného víkendu

Na snímke šimpanz počas Svetového dňa šimpanzov a komentovaného kŕmenia v bratislavskej ZOO 14. júla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Hlavné mesto organizuje v sobotu jubilejný desiaty ročník Zásadného víkendu tentoraz s podtitulom: Zrodenie Planéty opíc. Uskutoční sa v bratislavskej zoo, kde sa budú sadiť stromy a kríky v okolí novovznikajúceho výbehu pre paviány dželada.

„Výbeh ešte dokončujeme a práve všetci tí, ktorí sa rozhodnú v rámci Zásadného víkendu priložiť ruku k dielu, prispejú k tomu, že okolie výbehu bude zelené a prívetivé pre návštevníkov, ako aj pre budúcich obyvateľov a obyvateľky z čeľade mačiakovitých,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Dodal, že vysadiť by sa malo 760 metrov nových záhonov, pribudnúť by malo 26 stromov, 110 kusov krov i 210 kusov trvaliek.

Akcia sa koná od 09.00 do 14.00 h.
