V bratislavskej zoo bude jubilejný 10. ročník Zásadného víkendu
Akcia sa koná od 09.00 do 14.00 h.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Hlavné mesto organizuje v sobotu jubilejný desiaty ročník Zásadného víkendu tentoraz s podtitulom: Zrodenie Planéty opíc. Uskutoční sa v bratislavskej zoo, kde sa budú sadiť stromy a kríky v okolí novovznikajúceho výbehu pre paviány dželada.
„Výbeh ešte dokončujeme a práve všetci tí, ktorí sa rozhodnú v rámci Zásadného víkendu priložiť ruku k dielu, prispejú k tomu, že okolie výbehu bude zelené a prívetivé pre návštevníkov, ako aj pre budúcich obyvateľov a obyvateľky z čeľade mačiakovitých,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Dodal, že vysadiť by sa malo 760 metrov nových záhonov, pribudnúť by malo 26 stromov, 110 kusov krov i 210 kusov trvaliek.
