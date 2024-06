V bratislavskej zoo by mohla premávať ekologická doprava

Bratislava 29. júna (TASR) - V bratislavskej zoologickej záhrade by sa mohli návštevníci presúvať ekologickou dopravou. Týmto krokom by sa mal pre nich zvýšiť komfort, ale aj dostupnosť jednotlivých častí zoo, ktoré sú prístupné verejnosti. Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo tento týždeň koncesnú zmluvu na jej prevádzkovanie.



"Plocha, na ktorej sa rozkladajú expozície a výbehy zvierat sprístupnené verejnosti, je takmer 40 hektárov a terén je prevažne kopcovitý s prevýšením až 16 stupňov," uvádza dôvodová správa materiálu.



Tieto podmienky sú podľa zoo limitujúcim faktorom dostupnosti pre rodiny s malými deťmi, seniorov či osoby s horším zdravotným stavom. Zároveň sú náročné na vozidlá, ktoré prepravu v rámci areálu vykonávajú. A to z hľadiska bezpečnosti, ochrany v prípade nepriaznivého počasia či schopnosti prevozu ŤZP či detských kočíkov. Za ďalší dôležitý parameter považuje zoo šetrnosť k životnému prostrediu, najmä z pohľadu produkcie emisií a hluku.



Cieľom verejného obstarávania bolo zabezpečiť vyhliadkovú jazdu po areáli bratislavskej zoo s dostupnosťou do všetkých návštevníckych častí areálu, v prípade požiadavky samotnej zoo aj mimo nich. Počas letnej sezóny by mala byť ekologická prepravná služba poskytovaná denne, počas zimnej sezóny podľa počasia. V ponuke by mali byť dva okruhy. Využívať by sa mali minimálne tri a maximálne päť dopravných prostriedkov.



Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Paul Plus, s.r.o., ktorá ako jediná predložila ponuku. Koncesná lehota je v zmysle zmluvných podmienok stanovená na dobu štyroch rokov. Jej predĺženie je možné na základe písomnej dohody zmluvných strán o dva roky.



Priemerná návštevnosť bratislavskej zoo je asi 220- až 250.000 návštevníkov ročne.