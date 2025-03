V bratislavskej zoo by mohla vzniknúť stanica pre zranené živočíchy

Bratislava 27. marca (TASR) - V areáli zoologickej záhrady v Bratislave by mohla vzniknúť rehabilitačná stanica pre zranené živočíchy, ktorá dlhodobo chýba. Vyplýva to z rozhodnutia bratislavských mestských poslancov, ktorí vo štvrtok schválili nájom pozemkov pre Štátnu ochranu prírody SR. Nájom sa má uzatvoriť na obdobie 40 rokov za nájomné vo výške jedného eura ročne. Riešené územie má rozlohu 1,36 hektára.



Podľa riaditeľa zoo Mateja Dobšobiča ide o pomerne veľký projekt, ktorého odhadovaná investícia je vo výške štyri milióny eur. „Výhodou pre mesto je, že štátna ochrana si začne plniť povinnosť pri odchyte, umiestnení a rehabilitácii a následnom vypustení týchto živočíchov. Vrátane personálnych nákladov a všetkých ostatných prevádzkových nákladov do budúcna, čo dnes chýba a suplujú to rôzne mestské organizácie,“ skonštatoval Dobšovič.



Rehabilitačná stanica by mala prijímať zranené jedince z blízkeho aj zo širšieho okolia Bratislavy s cieľom ich liečby, rehabilitácie a následného vypustenia späť do voľnej prírody. Práve hlavné mesto má najväčší počet nahlásených a reálne riešených zranených živočíchov, ktoré v kritickom stave nie je kde umiestniť. „Stanica bude zabezpečovať liečbu a rehabilitáciu zranených živočíchov z celého bratislavského regiónu a okolia, čím prispeje k znižovaniu úmrtnosti chránených a vzácnych druhov,“ konštatuje dôvodová správa materiálu.



Počíta sa napríklad s vybudovaním voliér pre dravce, cicavce, spevavce, krkavce a vodné vtáky, výbehov pre kopytníky či jazierka pre korytnačky a kačky. Vybudovať sa majú aj rozlietavacie voliéry či voliéra pre trvalé hendikepy. „Jednotlivé funkcie netvoria jeden veľký objekt, ale drobnú zástavbu, roztrúsenú po pozemku, pre čo najmenej invazívny zásah do územia,“ uvádza overovacia štúdia projektu.



Cieľom projektu je taktiež viesť a rozvíjať environmentálnu výchovu v oblasti ochrany zvierat a realizovať osvetové programy pre verejnosť.