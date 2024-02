V bratislavskej ZOO je fašiangový sprievod, predstavia aj vlčiu svorku

Bratislava 10. februára (TASR) - V bratislavskej zoologickej záhrade sa v sobotu uskutoční fašiangový sprievod, masky sú vítané. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo s tým, že bude tiež predstavená nová vlčia svorka.



Fašiangový sprievod sa začína o 10.00 h pri výbehu medveďa hnedého. Viesť bude do časti Karpatský les k výbehu vlkov eurázijských. "Na tomto mieste sa uskutoční aj komentované kŕmenie vlkov," uviedla Ritterová. Návštevníkov podľa jej slov od 10.00 h do 13.00 h čaká aj sprievodný program.



Podujatie sa malo konať koncom januára, no pre počasie bolo presunuté.