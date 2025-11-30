< sekcia Regióny
V bratislavskej zoo pribudla dvojica mláďat kapybary
Kapybary pochádzajú z tropických oblastí Južnej Ameriky, kde sú celoročne vyššie teploty.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - V zoologickej záhrade v Bratislave pribudol nový druh zvierat, dvojica mláďat kapybary močiarnej, najväčšieho hlodavca sveta. Ide o dve samice vo veku osem mesiacov, ktoré prišli z pražskej zoo. Aktuálne si zvykajú na nové prostredie. Vo vonkajšom výbehu ich návštevníci uvidia na jar. TASR o tom informovala Zuzana Dzurdzíková zo zoo.
„Návštevníci ich zatiaľ neuvidia vo vonkajšej expozícii, pretože nízke teploty im neumožňujú bezpečný pobyt vonku. Kapybary sa postupne začnú objavovať vo vonkajšom výbehu, keď sa na jar dostatočne oteplí a bude to pre ne bezpečné,“ priblížila Dzurdzíková.
Expozícia, v ktorej budú kapybary počas sezóny bývať, je pri hrošíkoch libérijských. Tie boli nedávno presunuté do nového, väčšieho výbehu hneď vedľa, ktorý im poskytuje lepšie podmienky na chov. Priestor po nich bol upravený tak, aby vyhovoval prirodzeným potrebám kapybár, teda s vodnou plochou, so suchými miestami na odpočinok a s vegetáciou na spásanie.
Kapybary pochádzajú z tropických oblastí Južnej Ameriky, kde sú celoročne vyššie teploty. Vďaka tomu sa u nich počas evolúcie nevyvinuli adaptácie na dlhodobejšiu zimu - ich srsť je prispôsobená rýchlemu schnutiu, nie udržiavaniu telesného tepla. Nevedia teda efektívne zadržiavať teplo a chladné počasie im môže veľmi rýchlo uškodiť. Počas zimy preto potrebujú zostať v teplom vnútornom zázemí.
Spolu s kapybarami dorazila z Prahy aj samica zemnárky krátkozobej, ktorú priviezli na vytvorenie chovného páru s miestnym samcom. Počas jarných mesiacov ju budú môcť návštevníci pozorovať na jazere pri expozícii plameniakov. Z pražskej zoo priviezli aj tri mladé samice kengury červenej, ktoré doplnili už existujúcu skupinu.
