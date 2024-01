V bratislavskej zoo pribudla nová svorka piatich vlkov eurázijských

Bratislava 18. januára (TASR) - Do vlčieho výbehu v zoologickej záhrade v Bratislave pribudla nová svorka piatich vlkov eurázijských. Priviezli ju z holandskej zoo Dierenpark v Amersfoorte. Tvorí ju deväťročný rodičovský pár a troch synov narodených v rokoch 2019 až 2021. Pri tejto príležitosti organizuje zoo 27. januára "privítacie podujatie" spojené s komentovaným kŕmením vlkov. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo.



"Bezprostredne po príchode boli vypustené do výbehu, ktorý sa nachádza v časti areálu Karpatský les. Nakoľko absolvovali pomerne dlhú cestu do neznámeho prostredia, potrebovali, aby sme im dopriali pokoj na udomácnenie sa," približuje zoologička Magdaléna Hadová s tým, že na nové prostredie si pomerne rýchlo zvykli.



Od vzniku bratislavskej zoo bol vlk eurázijský jej súčasťou až do začiatku 80. rokov. Vtedy pôvodný výbeh vlkov odstránili pre výstavbu kanalizačného zberača a diaľničnej prípojky. Chov vlkov eurázijských obnovili v roku 2006. Výbeh vlkov v lesnej časti zoo otvorili v roku 2017, obývalo ho spolu šesť jedincov žijúcich v dvoch svorkách. Koncom októbra vo vysokom veku uhynul posledný vlk. Vlani na jeseň výbeh vyčistili.



Chov vlka eurázijského je v rámci zoologických záhrad pôsobiacich v Európe riadený koordinátorom chovu. Práve ten odporučil presun zvierat z Holandska do Bratislavy.