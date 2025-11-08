< sekcia Regióny
V bratislavskej zoo sa koná Zásadný víkend, budú sa sadiť stromy
Vysadiť by sa malo v sobotu 44 stromov, 70 krov, 70 popínaviek a 430 trvaliek a tráv, ktoré vytvoria nové záhony s rozlohou takmer 900 metrov štvorcových.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Hlavné mesto organizuje v sobotu v poradí deviaty ročník Zásadného víkendu, tentoraz sa budú sadiť stromy, kríky a trvalky v zoologickej záhrade. Hlavné sadenie stromov a krov bude na lúke pri nosorožcoch, rodinné sadenie bude pri pavilóne primátov. Na akciu bolo potrebné vopred sa registrovať.
„Je to krásna akcia nielen pre rodiny s deťmi. Sadenie robíme každoročne, ľudia sa na to veľmi tešia. Nie je to len niečo pekné, čo urobíme v areáli zoologickej záhrady, ale aj veľmi užitočné pre naše životné prostredie,“ uviedol pre TASR viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva.
Vysadiť by sa malo v sobotu 44 stromov, 70 krov, 70 popínaviek a 430 trvaliek a tráv, ktoré vytvoria nové záhony s rozlohou takmer 900 metrov štvorcových. Záhony budú na záver pokryté pieskom a jemnou červenou antukou, aby vytvorili typický „červenkastý“ tón savany. Dobrovoľníci tak dotvoria nové zóny areálu, ktoré v budúcnosti prepoja pripravovaný žirafinec s ďalšími výbehmi a oddychovými miestami.
„Naše sadenie nie je len obyčajné sadenie, ale vždy je spojené s nejakou akciou. Či už je to diskusia o ochrane vtáctva, keď sme sadili napríklad na syslovských poliach a ochrane dropa,“ podotkol Mrva.
Akcia sa koná od 9.00 do 14.00 h.
