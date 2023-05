V bratislavskej zoo sa narodilo mláďa orangutana sumatrianskeho

Bratislava 30. mája (TASR) – V zoologickej záhrade v Bratislave sa ešte v apríli narodilo mláďa orangutana sumatrianskeho. Ide o prvé úspešne odchované mláďa tohto druhu nielen v zoo v hlavnom meste, ale aj na Slovensku. Návštevníci ho budú môcť vidieť od 31. mája. Rozhodnúť môžu aj o jeho mene. TASR o tom informovala Diana Dúhová zo zoo.



"Pôrod samice Mengaly bol bezproblémový, svoje mláďa priviedla na svet v súkromí, bez pomoci chovateľov," priblížila Dúhová.



Mláďa je potomkom chovného páru samca Filipa a samice Mengaly, ktorá do bratislavskej zoo prišla v roku 2015 spolu so svojím, v tom čase päťročným mláďaťom Vilmosom. Po tom, ako Vilmos vlani v júli opustil zoo, aby si mohol hľadať vlastnú partnerku, dostala Mengala a Filip povolenie na párenie. Mláďa je Filipovým prvým potomkom.



Vnútorné priestory pavilónu boli doteraz pre návštevníkov neprístupné, aby bol samici dopriaty čas na zotavenie sa po pôrode a na starostlivosť o mláďa. Pavilón bude opäť otvorený od 31. mája denne od 10.00 do 14.00 h. Počas priaznivého počasia budú môcť orangutany vidieť návštevníci aj vo vonkajšej expozícii.



Orangutany sumatrianske sú inteligentné a zároveň kriticky ohrozené zvieratá. Žijú v dažďových pralesoch na ostrove Sumatra. Najväčšou príčinou rýchleho úbytku orangutanov je strata ich prirodzených biotopov a nelegálne obchodovanie s mláďatami tohto druhu, ako aj s telesnými časťami dospelých jedincov. Vo voľnej prírode je samica schopná priviesť na svet iba jedno mláďa raz za osem až deväť rokov.



Odhaduje sa, že momentálne žije v prírode menej ako 15.000 orangutanov, do 50 rokov im v nej hrozí úplné vyhynutie.