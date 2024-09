V bratislavskej zoo sa podarilo odstrániť následky povodne

Bratislava 26. septembra (TASR) - V zoologickej záhrade v Bratislave sa podarilo odstrániť následky nedávnej povodne. Pomohlo jej takmer 200 dobrovoľníkov. Svoje brány preto zoo verejnosti opäť otvorí v piatok (27. 9.). TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo. Investície si však vyžiada Gazdovský dvor.



Nedávne extrémne počasie zanechalo v areáli zoo značné škody. Silné dažde a vietor vyvrátili stromy v mnohých jej častiach, poškodili oplotenia a infraštruktúru. Vydrica pretekajúca areálom zatopila spodnú časť zoo a zničila aj Gazdovský dvor, odkiaľ museli zvieratá evakuovať do náhradných priestorov. Presťahovať následne museli aj ďalšie zvieratá, lemury, mačiaky a mačky maloškvrnné.



Zoo v nadväznosti na vážnu situáciu zrealizovala výzvy, prostredníctvom ktorých mohla verejnosť pomôcť finančne či vo forme dobrovoľníckej práce. Mestská organizácia predpokladala, že sa areál podarí dať do poriadku až za niekoľko týždňov. Vďaka pomoci takmer 200 dobrovoľníkov sa ho podarilo dať do poriadku skôr.



Bratislavská zoo bude opäť otvorená v piatok. Areál bude otvorený od 9.00 do 18.00 h.