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V bratislavskej zoo sa v sobotu koná 11. ročník Zásadného víkendu
Sadiť sa bude 44 kusov veľkých, vzrastlých stromov, z ktorých niektoré druhy budú v dospelosti dosahovať až 25 metrov, 300 kusov krov a 300 kusov lesníckych sadeníc.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - V bratislavskej zoo sa v sobotu koná 11. ročník Zásadného víkendu, tentoraz s podtitulom Poslední vládcovia vetra. Bratislavčania sa tak opäť zapoja do výsadby nových stromov, krov či okrasnej zelene v hlavnom meste. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Sadiť sa bude vetrolam, teda prirodzená hranica aj tieň, ktorý zabráni veternej erózii a spríjemní prostredie Afrického kopca, budúceho domova pre žirafy či antilopy,“ ozrejmil Bubla.
Sadiť sa bude 44 kusov veľkých, vzrastlých stromov, z ktorých niektoré druhy budú v dospelosti dosahovať až 25 metrov, 300 kusov krov a 300 kusov lesníckych sadeníc.
Akcia sa koná od 9.00 do 14.00 h.
„Sadiť sa bude vetrolam, teda prirodzená hranica aj tieň, ktorý zabráni veternej erózii a spríjemní prostredie Afrického kopca, budúceho domova pre žirafy či antilopy,“ ozrejmil Bubla.
Sadiť sa bude 44 kusov veľkých, vzrastlých stromov, z ktorých niektoré druhy budú v dospelosti dosahovať až 25 metrov, 300 kusov krov a 300 kusov lesníckych sadeníc.
Akcia sa koná od 9.00 do 14.00 h.