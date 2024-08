V bratislavskej zoo si pripomínajú Svetový deň orangutanov

Bratislava 19. augusta (TASR) - V bratislavskej zoo si v pondelok pripomínajú Svetový deň orangutanov. Pre verejnosť pripravili pracovníci zoo posedenie pri orangutanoch sumatrianskych s ich chovateľkou aj komentované kŕmenie. Návštevníci tak môžu bližšie spoznať vzácne mláďa Cahyu a jeho rodičov. TASR o tom informovala PR manažérka zoo Alexandra Ritterová.



"Cahya sa vo veku takmer jeden a pol roka prejavuje ako mláďa plné energie. Keď mu matka dovolí, rád sa šplhá po lanách, pričom už samostatne zvláda aj väčšie výšky a vzdialenosti od mamy. Je veľmi zvedavý, no stále vyhľadáva maminu ochranu, najmä keď sa niečoho zľakne," opisujú chovateľky orangutanov.



Orangutany sumatrianske sú v bratislavskej zoo od roku 2010, keď prišli bratia Pagy a Filip zo ZOO Praha. Snahou však bolo vytvoriť chovný pár. Na základe odporúčania koordinátora chovu odišiel preto v roku 2015 Pagy do Prahy a k Filipovi prišla samica Mengala s mláďaťom Vilmosom zo ZOO Lipsko. Po siedmich rokoch dospievajúceho Vilmosa previezli do Belgicka a samica Mengala a samec Filip sa zblížili. V roku 2023 sa samici narodilo mláďa Cahya.



"Dospelé orangutany Mengala aj Filip sú k mláďaťu mimoriadne zhovievavé. Hoci Filip kontakt s mláďaťom sám nevyhľadáva, pokiaľ sa k nemu mláďa priblíži a dotýka sa ho, výrazne mu to neprekáža. Mengala je skúsená matka, no Cahya je prvým Filipovým potomkom. Je preto zaujímavé pozorovať vzájomné interakcie, a to, ako sa od momentu narodenia Cahyu mení Filipovo správanie v prítomnosti mláďaťa," uviedla zoologička Magdaléna Hadová.



Aj pre vzácny prírastok začali v ZOO Bratislava obnovovať pavilón primátov. Vymenili sklá, inštalovali napájačky a vysadili zeleň. V apríli sa konal benefičný beh oRUNgutan, na ktorom sa vyzbieralo takmer 9000 eur. Tie chce zoo využiť na nákup hamakov - závesných lôžok z pevnej tkaniny, zámočnícke úpravy, vzdelávacie panely a ďalšie zvýšenie komfortu zvierat. Pre úspech plánuje zoo beh zopakovať aj budúci rok.