V bratislavskej zoo uhynul 17-ročný leopard cejlónsky

Bratislava 17. júna (TASR) – V bratislavskej zoologickej záhrade uhynul 17-ročný leopard cejlónsky menom Wanja. Išlo o náhly zdravotný zvrat a aj napriek rýchlej veterinárnej pomoci a niekoľkohodinovým pokusom o záchranu uhynul samec na orgánové zlyhanie spojené s vysokým vekom. Zoo o tom informuje na sociálnej sieti.



Wanja sa narodil v apríli 2004 v Zoo Royal Burgers v Holandsku. Do bratislavskej zoo ho presťahovali v novembri 2010. So samicou Nimali mal jedného potomka, samicu Eliyu (2018), ktorá bola na jar tohto roka presťahovaná do Zoo Tierra Natura Murcia v Španielsku.