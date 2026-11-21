< sekcia Regióny
V bratislavskom Aureliu sa v sobotu koná VeDETSKÝ deň
Novinkou bude predstavenie spoločensko-rodinnej hry Vedecký ambasádor, ktorá prinesie k hráčom vedu i svetoznámych a slovenských vedcov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - V bratislavskom Zážitkovom centre vedy Aurelium sa v sobotu koná VeDETSKÝ deň. Návštevníkov čakajú vedecké šou, triky, workshopy, výstava i ďalšie aktivity. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.
V programe podujatia je svetelná šou v podaní CirKusKus so žonglovaním a s čarovnou hrou so svetlom. Kúzla postavené na fyzikálnych javoch predvedie v rámci zábavno-edukatívnej šou Michal Figura a návštevníci zažijú aj vizuálnu laserovú šou. Chýbať nebudú robotické atrakcie Aurel a Apollo, ktoré ukážu, ako môže vyzerať spojenie moderných technológií, robotiky a zábavy.
Novinkou bude predstavenie spoločensko-rodinnej hry Vedecký ambasádor, ktorá prinesie k hráčom vedu i svetoznámych a slovenských vedcov. Program doplnia prehliadky exponátov, tematické stánky, súťaže a ďalšie zážitkové aktivity. V SmartLaboch si návštevníci vyskúšajú technológie, ako základy pyrografie (vypaľovanie do dreva), virtuálnu realitu či robotiku.
Podujatie sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti okrúhleho výročia Zážitkového centra vedy. „Desiate výročie Aurelia chceme osláviť predovšetkým s našimi návštevníkmi. VeDETSKÝ deň preto prinesie vedu plnú svetla, experimentov, technológií a zábavy, ktorú si deti aj dospelí budú môcť zažiť na vlastnej koži,“ uviedla riaditeľka Aurelia Veronika Kubíčková.
V programe podujatia je svetelná šou v podaní CirKusKus so žonglovaním a s čarovnou hrou so svetlom. Kúzla postavené na fyzikálnych javoch predvedie v rámci zábavno-edukatívnej šou Michal Figura a návštevníci zažijú aj vizuálnu laserovú šou. Chýbať nebudú robotické atrakcie Aurel a Apollo, ktoré ukážu, ako môže vyzerať spojenie moderných technológií, robotiky a zábavy.
Novinkou bude predstavenie spoločensko-rodinnej hry Vedecký ambasádor, ktorá prinesie k hráčom vedu i svetoznámych a slovenských vedcov. Program doplnia prehliadky exponátov, tematické stánky, súťaže a ďalšie zážitkové aktivity. V SmartLaboch si návštevníci vyskúšajú technológie, ako základy pyrografie (vypaľovanie do dreva), virtuálnu realitu či robotiku.
Podujatie sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti okrúhleho výročia Zážitkového centra vedy. „Desiate výročie Aurelia chceme osláviť predovšetkým s našimi návštevníkmi. VeDETSKÝ deň preto prinesie vedu plnú svetla, experimentov, technológií a zábavy, ktorú si deti aj dospelí budú môcť zažiť na vlastnej koži,“ uviedla riaditeľka Aurelia Veronika Kubíčková.