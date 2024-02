V bratislavskom brownfielde Palma plánujú výstavbu za 175 miliónov eur

Bratislava 28. februára (TASR) - V bratislavskom Novom Meste plánujú revitalizovať časť brownfieldu Palma, ktorý pozostáva z viacerých, v minulosti samostatne fungujúcich priemyselných areálov. Postaviť sa tam majú štyri samostatné mestské bloky či prestavať dva pôvodné objekty. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť CG SK SPV 1, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú odhadované na približne 175 miliónov eur.



"Predmetom oznámenia je asanácia 17 objektov, realizácia štyroch samostatných mestských blokov a revitalizácia a prestavba dvoch pôvodných objektov - Lisovňa a Union Mlyn," ozrejmil investor v zámere. Počíta tak s revitalizáciou, prestavbou a adaptáciou dvoch objektov. Dopravne má byť územie napojené na Račiansku ulicu.



Navrhované mestské bloky majú mať prevažne obytný charakter. Investor ich plánuje s podlažnosťou v rozmedzí od štyroch do deviatich nadzemných podlaží a s podzemnými garážami. Celkovo sa plánuje vybudovať skoro 800 bytov so skoro 1300 parkovacími miestami. "V navrhovanom zámere prevláda funkcia bývania, ktorá je doplnená o občiansku vybavenosť predovšetkým v parteri a revitalizovanom objekte Union Mlynu," dodal investor.



Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2028, jej ukončenie sa odhaduje v roku 2033.