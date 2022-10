V bratislavskom centre pre utečencov pomohli už takmer 87.000 prípadom

Bratislava 17. októbra (TASR) – Veľkokapacitné asistenčné centrum pre utečencov z Ukrajiny na Bottovej ulici v Bratislave pomohlo do konca septembra v takmer 87.000 prípadoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Asistenčné služby centrum neposkytuje jednorazovo, ale do centra sa ľudia opakovane vracajú z rôznych dôvodov a využijúc rôzne služby. Preto nie je možné určiť jedinečný počet osôb, ktorým bola pomoc či asistencia poskytnutá," skonštatovala Schmucková.



Počas leta prichádzalo najviac ľudí v súvislosti s registráciou pre finančnú pomoc, ktorú poskytoval Úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov (UNHCR). Neskôr tiež pre preregistráciu na dávku v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Množstvo ľudí prichádza aj naďalej z dôvodu vybavovania žiadostí o dočasné útočisko prostredníctvom cudzineckej polície, pre materiálnu pomoc či pre kurzy a konverzácie slovenského jazyka.



Asistenčné centrum je stále otvorené počas pracovných dní od 8.00 do 20.00 h. "Všetko záleží od vývoja situácie doma aj v zahraničí, ktorú pozorne sledujeme a podľa nej sme pripravení upravovať otváracie hodiny centra," doplnila Schmucková.



Centrum pomoci otvorili 28. marca. Zriadilo ho mesto Bratislava v spolupráci so štátom, neziskovým a súkromným sektorom v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej. Utečenci tam nájdu potrebné informácie, priestor na oddych a možnosť vybaviť si potrebnú dokumentáciu. Oddelenie tam má aj cudzinecká polícia. K dispozícii majú zdravotnú, právnu, psychologickú či sociálnu pomoc. Poskytované sú i jazykové kurzy a pracovné poradenstvo, vytvorené sú tiež zóny na komunitné aktivity a aktívne trávenie času.