V bratislavskom Devíne chcú zrekonštruovať budovu na remeselný pivovar

Bratislava 22. júna (TASR) - V mestskej časti Bratislava-Devín by mohol vzniknúť malý remeselný pivovar. Vyplýva to zo zámeru, ktorý navrhovateľ predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Pivovar Devín plánuje vybudovať rekonštrukciou existujúcej budovy na rohu ulíc Slovanské nábrežie a Kozičova. "Budova slúžila vždy na výrobné účely," pripomína predkladateľ návrhu. Dodáva, že rekonštrukcia objektu má rešpektovať architektúru typickú pre urbanizmus Devína.



Prevádzka má produkovať v prvej etape 2700 a v druhej etape 3700 hektolitrov piva ročne. Predpokladaný začiatok výstavby je v poslednej štvrtine tohto roka, v poslednom kvartáli 2023 by mohli podľa odhadov spustiť prevádzku. Odhadované investičné náklady sú vo výške 1.200.000 eur.