V Divadle P. O. Hviezdoslava budú čítať mená obetí holokaustu

Bratislava 9. septembra (TASR) - V bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava sa v pondelok uskutoční 15. ročník pietneho podujatia Čítanie mien obetí holokaustu 2024. Čítanie sa začína o 18.00 h. Mená čítajú z deportačných zoznamov tzv. prvej vlny deportácií v roku 1942. Podujatie sa koná pod záštitou verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) o tom informuje na svojom webe.



"Od septembra 2009 si každoročne pripomíname obete holokaustu tým, že čítame mená z deportačných zoznamov. Ide o ľudí, ktorí boli násilím proti svojej vôli odvlečení do koncentračných a vyhladzovacích táborov, kde im vytetovali na ruku číslo, a stali sa číslom, stratili svoje meno," uvádza ICEJ.



Rovnako ako po minulé roky, aj tento rok do 40 verejne známych osobností zo spoločenského, z kultúrneho a politického života prečíta po desať mien z deportačných zoznamov.



Čítanie mien majú prerušovať krátke rozhovory s obeťami holokaustu alebo s ich blízkymi a rodinnými príslušníkmi.



Organizátori pripomenuli, že obete zomreli bez mena, ako čísla. "Zahynuli celé rodiny, známi, neostal nik, kto by si na nich spomenul," dodali.



Mená na pietnej spomienke sa čítajú z deportačných zoznamov tzv. prvej vlny deportácií v roku 1942, keď bolo z územia vtedajšieho Slovenska deportovaných takmer 58.000 obetí. Na Slovensko sa z nich vrátilo len niekoľko sto osôb. Druhá vlna deportácií sa uskutočnila od septembra 1944 do konca marca 1945, keď bolo deportovaných ďalších asi 13.000 osôb, no absolútna väčšina deportačných zoznamov z nej sa nezachovala.