V bratislavskom divadle predstavia knihu o divadle pre najmenších
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Divadelný ústav vydal novú knihu Ideme do divadla. Moja prvá kniha o divadle. Určená je všetkým malým objaviteľom a zvedavým čitateľom predškolského veku a prvého stupňa základných škôl. TASR o tom informoval PR manažér Matúš Hrnčiar.
„Publikácia otvára deťom bránu do čarovného sveta javiska i zákulisia, ukazuje im divadlo nielen ako zdroj nezabudnuteľných umeleckých zážitkov, ale aj ako miesto, kde sa môžu skrývať ich budúce povolania,“ približuje novinku vydavateľ. Knihu odprezentuje v sobotu o 17.00 h vo foyeri Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave za účasti autorov.
Mladí čitatelia v knihe preskúmajú celú divadelnú budovu - od vstupu, cez foyer s mnohými lákadlami až po javisko a jeho tajomné zákulisie. „S veselým sprievodcom, vrátnikom Otom, ktorému ušiel papagáj, nazrú za oponu, kde im papagáj odhalí profesionálne a remeselné tajomstvá divadelnej prevádzky,“ približujú autori publikáciu. Deti sa v nej dozvedia aj o nových a zábavných programoch a podujatiach, ktoré pre ne divadlá pripravujú - o výstavách, hrách na nezvyčajných miestach či obľúbených prespávačkách.
„Vďaka nápadom ilustrátora Ďura Balogha ožijú všetky zákutia divadla, akoby ste sa v nich ocitli naozaj. V zákulisí nakreslil naozajstnú divadelnú tmu, v ktorej sa v divadle dokážu ľudia pohybovať ako nič,“ vysvetľujú autori Veronika a Jozef Kolejákovci s tým, že ilustrátor do knihy ukryl aj množstvo zábavných a vtipných drobností, ktoré prekvapili samotných autorov.
Tí prízvukujú, že kniha je rovnocenne založená na ilustráciách a na texte. „Dá sa teda čítať dookola mnohokrát, najprv len prostredníctvom obrázkov, pri ďalšom čítaní cez pátranie a úlohy a do tretice s dôrazom na zaujímavé informácie, ako je napríklad história divadla v kocke alebo slovíčka, ktorým rozumejú iba ozajstní divadelníci,“ dodávajú Kolejákovci.
Informácie podávajú interaktívne - celostranové a detailné ilustrácie dopĺňa text v bublinách či opisoch. Malých čitateľov zabavia hravé úlohy, ako je hľadanie ukrytého papagája alebo počítanie objektov. Súčasťou knihy, ktorá môže poslúžiť aj ako učebná pomôcka pre materské a základné školy, je tiež pexeso s divadelnými profesiami.
