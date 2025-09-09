< sekcia Regióny
V bratislavskom DPOH sa večer uskutoční Čítanie mien obetí holokaustu
Pietne podujatie sa koná pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pod záštitou verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - V bratislavskom Divadle Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) sa v utorok uskutoční 16. ročník Čítania mien obetí holokaustu. Pietne podujatie sa koná pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pod záštitou verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Začiatok je naplánovaný na 18.00 h, vstup je voľný.
„Od roku 2009 si čítaním mien z deportačných zoznamov pripomíname obete holokaustu. Usilujeme sa prinavrátiť každému človeku, ktorého život bol násilne prerušený, jeho meno, identitu a ľudskú dôstojnosť. Boli to naši susedia, priatelia, spoluobčania. Deportovaní, odvedení proti svojej vôli, označení číslom a zbavení všetkého, čo z nich robilo jedinečných ľudí,“ priblížilo DPOH.
Tento rok sa budú opäť čítať mená obetí tzv. prvej vlny deportácií z roku 1942, keď z územia vtedajšieho Slovenska bolo odvedených takmer 58.000 ľudí. „Počas večera prečíta viac než 40 verejne známych osobností z oblasti kultúry, médií, spoločenského a verejného života vždy po sedem mien,“ ozrejmilo divadlo. Čítanie mien bude opäť sprevádzané rozhovormi s pamätníkmi a ich potomkami. Hudobným hosťom večera bude tento rok skupina Fragile.
„Od roku 2009 si čítaním mien z deportačných zoznamov pripomíname obete holokaustu. Usilujeme sa prinavrátiť každému človeku, ktorého život bol násilne prerušený, jeho meno, identitu a ľudskú dôstojnosť. Boli to naši susedia, priatelia, spoluobčania. Deportovaní, odvedení proti svojej vôli, označení číslom a zbavení všetkého, čo z nich robilo jedinečných ľudí,“ priblížilo DPOH.
Tento rok sa budú opäť čítať mená obetí tzv. prvej vlny deportácií z roku 1942, keď z územia vtedajšieho Slovenska bolo odvedených takmer 58.000 ľudí. „Počas večera prečíta viac než 40 verejne známych osobností z oblasti kultúry, médií, spoločenského a verejného života vždy po sedem mien,“ ozrejmilo divadlo. Čítanie mien bude opäť sprevádzané rozhovormi s pamätníkmi a ich potomkami. Hudobným hosťom večera bude tento rok skupina Fragile.