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TRAGÉDIA NA KUCHAJDE: V jazere našli telo bez známok života
Totožnosť osoby doposiaľ nie je známa. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III.
Autor TASR
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Bratislava 26. júna (TASR) - V bratislavskom jazere Kuchajda našli v piatok dopoludnia telo bez známok života. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Policajná hliadka bola na miesto podľa neho vyslaná krátko pred 10.00 h.
„Hodnovernosť oznámenia na mieste preverili a potvrdili, totožnosť osoby doposiaľ nie je známa. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III,“ priblížil Szeiff.
„Hodnovernosť oznámenia na mieste preverili a potvrdili, totožnosť osoby doposiaľ nie je známa. Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III,“ priblížil Szeiff.