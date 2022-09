V bratislavskom kine horelo, zamestnancov ministerstva evakuovali

Bratislava 20. septembra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére v utorok ráno vypukol požiar. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči, upozornili na to noviny.sk. Zamestnanci ministerstva práce, ktoré sídli v susednej budove, sú podľa stanoviska rezortu v poriadku.



Požiar v sklade kina na Špitálskej ulici ohlásili krátko po 7.30 h. "V čase príjazdu hasičov boli priestory kina zadymené. Hasičské jednotky vyhľadávali zdroj dymenia a súbežne kontrolovali budovu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny," uviedol hovorca hasičov. Zamestnancov ministerstva evakuovali. Budovu zároveň odpojili od elektrickej energie.



Zadymené priestory podľa Kočiho hasiči odvetrávajú pretlakovými ventilátormi. Na miesto privolali zisťovateľa príčiny požiarov. Pri udalosti zasahovalo viac ako 20 príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy so šiestimi kusmi techniky.



"Protipožiarny bezpečnostný systém včasne zareagoval a spustil evakuáciu zamestnancov. Tá prebehla bezpečne a plynulo," priblížil tlačový odbor rezortu práce. Zároveň poďakoval hasičom za pomoc a spoluprácu pri zabezpečení priestoru.