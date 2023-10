V Bratislavskom kraji boli voľby pokojné, plynulé a bez incidentov

Bratislava 30. septembra (TASR) - V Bratislavskom kraji boli sobotné voľby do Národnej rady (NR) SR pokojné a plynulé, incidenty ani problémy zaznamenané neboli. V niektorých volebných okresoch bola účasť mierne vyššia ako v minulosti, iné zaznamenali výrazne vyšší počet voličov. TASR to potvrdili okresné volebné komisie.



"Voľby v našom okrese prebehli veľmi hladko. Bez udalostí, ktoré by sme museli riešiť," skonštatovali z okresnej volebnej komisie v Malackách. Žiadne problémy v súvislosti s parlamentnými voľbami nezaznamenali, účasť na voľbách by mohla byť vysoká. "Bolo veľa voličov," doplnili z komisie.



Pokojný a plynulý priebeh konštatujú aj z okresnej volebnej komisie v Pezinku. "Boli iba drobné nezrovnalosti, ale všetko sa vyriešilo," poznamenali. Volebná účasť bola mierne vyššia ako obvykle.



Bez problémov prebehli voľby aj v okrese Senec. "Priebeh volieb bol pokojný a plynulý. Neboli žiadne problémy, ktoré by sme museli riešiť," uviedli z okresnej volebnej komisie v Senci. Záujem voličov o voľby bol vyšší ako v minulosti.



Voľby bez väčších problémov a bez incidentov hlásia aj z okresnej volebnej komisie v Bratislave. "V zásade sa vyskytli drobné nedostatky, ale operatívne sme to vyriešili. Nebolo nič zásadné alebo problémové," poznamenali z komisie.



Obyvatelia SR hlasovali počas soboty vo voľbách do Národnej rady SR, v ére samostatnosti sú to už deviate parlamentné voľby. Voličské oprávnenie má približne 4,3 milióna Slovákov.