V Bratislavskom kraji bolo tento týždeň 1518 pozitívne testovaných

Bratislava 24. októbra (TASR) – V Bratislavskom kraji bolo tento týždeň na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaných 1518 ľudí. Z nich 916 bolo nezaočkovaných, 26 bolo čiastočne zaočkovaných a 576 bolo riadne zaočkovaných. Informuje o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislava na sociálnej sieti.



Regionálni hygienici zaznamenali aj 16 importovaných prípadov zo zahraničia, medzi krajinami je Srbsko, Ukrajina, Rakúsko, Turecko a Maďarsko, ale aj Česko, Gabon a Uzbekistan. "Ostatné prípady môžeme označiť za komunitné šírene v rodinách a školách," skonštatoval RÚVZ.



V Bratislavskom kraji bolo ochorenie COVID-19 potvrdené u 68 žiakov, deviatich zamestnancov školských a predškolských zariadení a u jedného praktikanta. Vyučovanie bolo prerušené v deviatich materských školách (9 tried), 44 základných školách (65 tried) a 17 stredných školách (21 tried).



Regionálni hygienici pripomínajú dodržiavanie zásad R-O-R, vyzývajú na disciplínu a zodpovednosť a apelujú na očkovanie.