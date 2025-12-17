< sekcia Regióny
V Bratislavskom kraji bude doprava cez sviatky v inom režime
Na Silvestra (31. 12.) bude premávka regionálnych autobusových liniek a vlakov ukončená medzi 20.00 a 22.00 h, výnimkou budú opäť vybrané vlakové spoje.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Počas vianočných sviatkov a na prelome rokov 2025 a 2026 budú dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) premávať v upravenom režime. Dôvodom sú aj školské prázdniny. K úprave prevádzky dôjde od 22. decembra do 7. januára 2026. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.
Počas pracovných dní budú dopravcovia premávať v režime pracovný deň - školské prázdniny. Zároveň pre celozávodnú dovolenku v bratislavskej automobilovej spoločnosti nebudú premávať linky 25, 26 a 92. Počas viacerých sviatočných dní treba počítať aj s úpravou prevádzky na linke 901 spájajúcej Bratislavu a rakúsky Hainburg.
Na Štedrý deň (24. 12.) bude premávka všetkých liniek ukončená medzi 16.00 a 18.00 h, výnimkou budú vybrané vlakové spoje. Na linkách 69 a 216 bude premávka ukončená už približne o 13.00 h. Následne po 17.00, respektíve 18.00 h začnú postupne premávať spoje nočnej dopravy v bratislavskej MHD i na regionálnych linkách 299, 599, 699 a 799.
Na Silvestra (31. 12.) bude premávka regionálnych autobusových liniek a vlakov ukončená medzi 20.00 a 22.00 h, výnimkou budú opäť vybrané vlakové spoje.
Bratislavská MHD bude premávať štandardne do ukončenia dennej prevádzky, s výnimkou električkových liniek 1 a 4, ktoré budú mať od 20.50 h upravenú trasu mimo Jesenského ulice. Pred polnocou i po nej môže dôjsť aj k ďalším dočasným obmedzeniam dopravy v centre mesta.
Po 21.00 h začne postupne premávka nočnej dopravy na regionálnych linkách 299, 599, 699 a 799.
V MHD budú posilnené vybrané denné aj nočné linky. Električkové linky 3 a 9 budú premávať do 4.30 h, pričom linka 9 bude mať mimoriadne predlženú trasu až do Dúbravky.
Treba však počítať aj s ďalšími úpravami v MHD. V dňoch 25. a 26. decembra, rovnako tak 1. januára 2026 nebude premávať linka 69. Až do 6. februára nepremáva linka 184, zároveň linka 87 premáva podľa cestovných poriadkov pre pracovný deň školských prázdnin. Nepremávajú však posilové spoje medzi Vlčím hrdlom a Ekonomickou univerzitou.
Od 21. decembra do 4. januára 2026 nebude premávať linka 131. Od 22. decembra do 13. februára 2026 budú linky 31 a 39 premávať podľa cestovných poriadkov pre pracovný deň školských prázdnin.
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbk.sk.
