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V Bratislavskom kraji bude polícia monitorovať železnice

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Policajná snímka. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Cieľom opatrení je prevencia pred krádežami či nelegálnou migráciou, pozornosť sústredia aj na pátranie po osobách a veciach.

Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - V priebehu štvrtka a piatka (26. 6.) budú policajti v Bratislavskom kraji vykonávať na železniciach akciu pod názvom Aktívny štít, ktorá je súčasťou kampane organizovanej Európskou asociáciou železničných polícií - RAILPOL. Informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.

V čase od štvrtka od 7.00 h do piatka 7.00 h, teda 24 hodín, budú policajti oddelenia železničnej polície, ako aj poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave dohliadať na dodržiavanie predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy. „Zamerajú sa aj na zisťovanie protiprávneho konania cestujúcich, zamestnancov železničných spoločností a iných osôb vo vlakoch osobnej prepravy,“ spresnili policajti.

Dodali, že hliadky si budú všímať i priestory železničných staníc a ich blízke okolie. Cieľom opatrení je prevencia pred krádežami či nelegálnou migráciou, pozornosť sústredia aj na pátranie po osobách a veciach.

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