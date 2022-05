V Bratislavskom kraji došlo vo štvrtok aj v piatok k viacerým nehodám

Bratislava 20. mája (TASR) - V Bratislavskom kraji došlo počas štvrtka (19. 5.) a piatka k viacerým vážnym dopravným nehodám. Zranenia utrpel cyklista aj maloleté dievča. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



V piatok krátko pred 8.00 h došlo na Račianskom mýte v Bratislave k dopravnej nehode s účasťou maloletej osoby. "Podľa doterajších informácií malo osemročné dievča náhle vojsť na priechod pre chodcov riadený svetelnou signalizáciou napriek svietiacemu červenému znameniu Stoj! V dôsledku toho došlo k zrážke s autobusom mestskej hromadnej dopravy, ktorý v tom čase prechádzal týmto úsekom," uviedol Szeiff. Pri zrážke utrpelo dievča zranenia, s ktorými bolo prevezené do jednej z nemocníc k ošetreniu. Bližšie okolnosti tejto nehody vyšetrujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu.



Seneckí dopravní policajti vo štvrtok po 16.00 h zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste III/1062 v smere od obce Veľký Biel na Novú Dedinku. "Podľa doterajších informácií 56-ročný cyklista počas jazdy vošiel z doposiaľ presne nezistených príčin náhle do jazdnej dráhy vozidla značky Seat Alhambra, ktoré ho predbiehalo," uviedol Szeiff. Pri zrážke došlo k pádu cyklistu, ktorý utrpel vážne zranenie dolnej končatiny a po príchode záchrannej služby bol prevezený do jednej z nemocníc. Vodič vozidla bol podľa slov Szeiffa podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Vyšetrovaním okolností tejto nehody sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie ustanovení zákona o cestnej premávke.