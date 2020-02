V Bratislavskom kraji hlásia zatiaľ bezproblémový priebeh volieb

Bratislava 29. februára (TASR) – V Bratislavskom kraji je zatiaľ priebeh parlamentných volieb pokojný a bezproblémový. Pre TASR to potvrdili oslovené okresné volebné komisie. Tie, ako tvrdia, riešia len bežné podnety, tak ako aj pri iných voľbách.



"Zatiaľ voľby prebiehajú bez problémov. Obracajú sa na nás z jednotlivých okrskov s otázkami typu, či môže niekto voliť, keď má platný občiansky preukaz, ale nie je v zozname voličov. Sú to štandardné otázky, na ktoré nie je problém odpovedať," uviedli z Okresnej volebnej komisie Bratislava s tým, že nezachytili závažnejšie podnety.



Okresná komisia Pezinok a okresná komisia Senec hlásia tiež zatiaľ pokojný priebeh volieb. V okrese Senec však nedávno riešili podnet, keď sa voliť dožadoval človek, ktorý nie je občanom SR.



V Bratislavskom kraji je spolu 582 volebných okrskov. V Bratislave je to 402, v okrese Malacky 56, v okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 71 volebných okrskov.