V Bratislavskom kraji je priebeh volieb pokojný a bez incidentov

Bratislava 29. októbra (TASR) – V Bratislavskom kraji sú sobotné samosprávne voľby zatiaľ pokojné, bez incidentov. TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie. "Problémom" je len dlhšie čakanie pred niektorými volebnými miestnosťami v Bratislave.



"Žiadne incidenty neboli. Volí sa priebežne. Komisie to zvládajú bravúrne, sú to profesionáli. Máme aj uvedomelých voličov, ktorí si naštudujú veci doma a majú jasnú predstavu, koho voliť," uviedli pre TASR z okresnej volebnej komisie v Malackách.



Technické problémy v obci Tomášov sa ráno podarilo vyriešiť o 7.45 h. Voliči v obci tak budú môcť odovzdať kandidátom svoj hlas do 20.45 h.



Bezproblémový priebeh majú voľby aj v okrese Pezinok. "Ľudia chodia, všade je pokoj, problémy nie sú ani s hlasovacími lístkami," skonštatovali z okresnej volebnej komisie. V obci Vinosady sa jedna z kandidátok domáhala, aby mohla stáť za volebnou komisiou pri sčítavaní hlasov pre obavy, že by boli zaznačené iné mená, ako na hlasovacích lístkoch. To však zo zákona možné nie je.



Pokojný priebeh majú aj voľby v okrese Malacky, žiadne problémy zatiaľ nezaznamenali. Počet príchodzích voličov závisí od okresnej volebnej komisie, od jednotlivých volebných okrskov i od počtu kandidátov. Viac voličov zaznamenali v obci Gajary.



Bez incidentov a problémov sú aj spojené voľby v Bratislave. V niektorých mestských častiach, ako napríklad Petržalka, Ružinov či Staré Mesto však evidujú dlhšie rady pred volebnými miestnosťami.



Obyvatelia Bratislavského kraja volia v 89 mestách a obciach, hlasujú v rámci 580 volebných okrskov. Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) si môžu vybrať z ôsmich kandidátov, 53 poslancov zvolia takmer zo 400 uchádzačov. Na 89 primátorov a starostov je celkovo približne 260 kandidátov, o 959 miest v mestských, miestnych a obecných zastupiteľstvách sa uchádza skoro 2500 kandidátov.