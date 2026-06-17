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V Bratislavskom kraji je teraz povolená prevádzka desiatich kúpalísk
K strede bola v Bratislavskom kraji povolená prevádzka letných kúpalísk v Modre, Pezinku, Malackách a Aquaparku Senec.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - V Bratislavskom kraji je aktuálne povolená prevádzka ôsmich umelých a dvoch prírodných letných kúpalísk. Vyplýva to zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o pripravenosti prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2026. RÚVZ o tom informoval na sociálnej sieti.
K strede bola v Bratislavskom kraji povolená prevádzka letných kúpalísk v Modre, Pezinku, Malackách a Aquaparku Senec. Povolenie získali aj kúpaliská Krasňany, Lamač, Mičurín a Delfín. Z prírodných kúpalísk majú povolenú prevádzku Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci.
„Prevádzkovanie prírodného kúpaliska Kuchajda a umelých kúpalísk Matadorka a Tehelné pole je v riešení na základe podanej žiadosti. Prevádzkovatelia letných kúpalísk Rosnička a Rača doteraz nepodali žiadosť o uvedenie letných kúpalísk do prevádzky,“ dodal RÚVZ.
V Bratislavskom kraji sa možno okúpať aj na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, kde vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Ide o vodné plochy Vajnorské jazero, Čunovské jazerá, Rusovské jazero, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Hlboké jazero, Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero v Senci.
„Kvalita vody na prírodných kúpaliskách so štatútom voda určená na kúpanie zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať, v legislatívne stanovených ukazovateľoch, v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie štyrikrát za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa vykoná raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie,“ dodal RÚVZ.
K strede bola v Bratislavskom kraji povolená prevádzka letných kúpalísk v Modre, Pezinku, Malackách a Aquaparku Senec. Povolenie získali aj kúpaliská Krasňany, Lamač, Mičurín a Delfín. Z prírodných kúpalísk majú povolenú prevádzku Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci.
„Prevádzkovanie prírodného kúpaliska Kuchajda a umelých kúpalísk Matadorka a Tehelné pole je v riešení na základe podanej žiadosti. Prevádzkovatelia letných kúpalísk Rosnička a Rača doteraz nepodali žiadosť o uvedenie letných kúpalísk do prevádzky,“ dodal RÚVZ.
V Bratislavskom kraji sa možno okúpať aj na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, kde vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Ide o vodné plochy Vajnorské jazero, Čunovské jazerá, Rusovské jazero, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Hlboké jazero, Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero v Senci.
„Kvalita vody na prírodných kúpaliskách so štatútom voda určená na kúpanie zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať, v legislatívne stanovených ukazovateľoch, v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie štyrikrát za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa vykoná raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie,“ dodal RÚVZ.