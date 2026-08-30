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V Bratislavskom kraji je v prevádzke 45 bazénov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Silvia Tannhauserová

Na sociálnej sieti o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - V Bratislavskom kraji bolo k 27. augustu v prevádzke celkovo 45 bazénov a tri prírodné plochy. Kontrolné odbery vody na prírodnej vodnej ploche v Malých Levároch preukázali aj naďalej nevyhovujúcu vodu na kúpanie z dôvodu výskytu cyanobaktérií. Na sociálnej sieti o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave.

Z výsledkov posledných kontrol vykonaných v rámci štátneho zdravotného dozoru vyplýva, že prevádzkované umelé kúpaliská sú vo vyhovujúcom hygienicko-epidemiologickom stave podľa aktuálnej platnej legislatívy,“ skonštatovali hygienici.
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