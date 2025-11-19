< sekcia Regióny
V Bratislavskom kraji klesla chorobnosť na chrípku
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - V Bratislavskom kraji v 46. týždni klesla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 65,7 percenta oproti predošlému týždňu. Celkovo lekári zaevidovali 49 prípadov. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
„Najvyššia chorobnosť na CHPO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV, najnižšia v okrese Bratislava III,“ priblížil úrad. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine do piatich rokov.
Rovnako klesla aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 26,2 percenta. Nahlásených bolo 1397 ochorení. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava III. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola hlásená aj v tomto prípade vo vekovej skupine do piatich rokov.
