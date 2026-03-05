< sekcia Regióny
V Bratislavskom kraji majú pribudnúť tabule s odchodmi spojov
Nové tabule majú zobrazovať odchody podľa skutočnej premávky.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) pripravuje inštaláciu nových elektronických informačných tabúľ, ktoré budú cestujúcim zobrazovať reálne časy odchodov regionálnych autobusov. Osadených má byť 133 takýchto tabúľ v 37 obciach na území kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Moderná verejná doprava sa nezaobíde bez kvalitných a presných informácií. Ambíciou je, aby verejná doprava bola spoľahlivou a prirodzenou voľbou pre čo najviac ľudí. Chceme, aby cestujúci vedeli, kedy im spoj reálne príde, nielen kedy má prísť podľa cestovného poriadku,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Nové tabule majú zobrazovať odchody podľa skutočnej premávky. Systém vychádza z GPS polohy autobusov, údaje získava z palubných jednotiek priamo vo vozidlách a priebežne prepočítava predpokladaný čas príchodu a odchodu. Zároveň umožní zobraziť aj informácie z dispečingu pri meškaniach, výlukách alebo mimoriadnych situáciách.
Nové tabule majú pribudnúť v obciach Báhoň, Bernolákovo, Borinka, Budmerice, Častá, Dunajská Lužná, Gajary, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Jablonové, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Kuchyňa, Lozorno, Malacky, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Pernek, Pezinok, Píla, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rovinka, Senec, Slovenský Grob, Sološnica, Stupava, Svätý Jur, Tomášov, Tureň, Veľké Leváre, Veľký Biel, Vysoká pri Morave, Zohor. V budúcnosti sa počíta aj so zobrazovaním reálnych odchodov regionálnych spojov na informačných tabuliach priamo v Bratislave.
Súčasťou projektu má byť aj výmena existujúcich tabúľ, napríklad na železničnej stanici v Malackách. Nahradia ich nové zariadenia - jedna tabuľa terminálového typu zobrazí minimálne deväť najbližších odchodov zo všetkých nástupíšť a druhá bude zobrazovať minimálne tri najbližšie odchody z nástupišťa A.
