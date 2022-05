V Bratislavskom kraji môžu ľudia opäť vyberať víťaza ceny verejnosti

Bratislava 24. mája (TASR) – Obyvatelia Bratislavského kraja môžu aj tento rok rozhodnúť o laureátovi ceny verejnosti v rámci Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Vyberať môžu spomedzi 32 osobností z oblasti školstva, športu, sociálnej oblasti, umenia, publicistiky či histórie. Hlasovať elektronicky môžu do 14. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Som hrdý na to, že v našom kraji máme toľko osobností, ktoré svojou prácou i nápadmi prispievajú k spoločenskému i ekonomickému rozvoju regiónu. Pomáhajú občanom v kraji a prispievajú k jeho dobrej prezentácii doma i v zahraničí," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Ocenenia budú odovzdané 16. júna v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Ceremoniál sa uskutoční po devätnásty raz. Laureátom budú udelené Výročné ceny Samuela Zocha a Pamätné listy predsedu, po štvrtý raz kraj udelí aj titul Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje predseda kraja. In memoriam bude udelená svetovej opernej speváčke a sopranistke Lucii Poppovej.