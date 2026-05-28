< sekcia Regióny
V Bratislavskom kraji nezištne pomáhalo 872 dobrovoľníkov
Organizácie pripravili pre verejnosť rôznorodé príležitosti v rôznych okresoch a mestách.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - V Bratislavskom kraji sa do nezištnej pomoci v rámci májového Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 872 dobrovoľníkov. Kraju „venovali“ viac ako 3300 hodín a pre neziskové organizácie a samosprávy vytvorili ekonomickú hodnotu vo výške takmer 22.000 eur. Do kampane sa zapojilo 47 organizácií so 76 konkrétnymi aktivitami. TASR o tom informovali z Bratislavského dobrovoľníckeho centra ako koordinátora kampane.
„Týždeň dobrovoľníctva potvrdil silnú občiansku angažovanosť obyvateľov a motiváciu podieľať sa na kultivácii a zveľaďovaní miest, v ktorých žijeme. Či už ide o revitalizáciu zelene, podporu komunít či inkluzívne dobrovoľníctvo,“ skonštatovala koordinátorka Monika Fedorová.
Osemnásty ročník Týždňa dobrovoľníctva sa niesol aj v duchu Medzinárodného roka dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj a opätovne reagoval na reálne potreby regiónov. Škála možností, ako sa bolo možné zapojiť, bola rozmanitá - od environmentálnych projektov a starostlivosti o verejné priestory cez aktivity v materských školách a mládežníckych organizáciách po výpomoc v knižniciach. Hoci sa najväčší záujem sústredil v hlavnom meste, zapojili sa organizácie a jednotlivci naprieč celým krajom.
Organizácie pripravili pre verejnosť rôznorodé príležitosti v rôznych okresoch a mestách. V Stupave sa účastníci podieľali na revitalizácii zelene v areáli Ekocentra Stupava a organizačne pomáhali s prípravami lokálneho festivalu Láskavá Stupava. V neziskovej organizácii Claudianum poskytujúcej dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím pripravili zážitkový program. Na zrúcanine gotického hradu z 13. storočia Biely Kameň sa dobrovoľnícke skupiny pod vedením občianskeho združenia Castrum Sancti Georgii zapojili do konzervácie a záchranných prác tejto národnej kultúrnej pamiatky.
Pomáhalo sa aj v Bratislave. Vo Vajnorskom vinohradníckom spolku Via Vitis sa dobrovoľníci zapojili do údržby vinohradov. V Domove jesene života v Dúbravke sa zamerali na úpravu záhrady a tvorbu skalky. Prispeli tiež k aktivitám občianskeho združenia DOMKA na Mamateyovej ulici.
Dôležitým pilierom boli aj vzdelávacie inštitúcie. Príkladom úspešného zapojenia mladých ľudí bolo Gymnázium L. Novomeského, kde sa do aktivít zapojilo 12 tried. Študenti pomáhali nielen v rámci školských aktivít, ale zapojili sa aj do dobrovoľníckych projektov naprieč celým Bratislavským krajom.
„Týždeň dobrovoľníctva potvrdil silnú občiansku angažovanosť obyvateľov a motiváciu podieľať sa na kultivácii a zveľaďovaní miest, v ktorých žijeme. Či už ide o revitalizáciu zelene, podporu komunít či inkluzívne dobrovoľníctvo,“ skonštatovala koordinátorka Monika Fedorová.
Osemnásty ročník Týždňa dobrovoľníctva sa niesol aj v duchu Medzinárodného roka dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj a opätovne reagoval na reálne potreby regiónov. Škála možností, ako sa bolo možné zapojiť, bola rozmanitá - od environmentálnych projektov a starostlivosti o verejné priestory cez aktivity v materských školách a mládežníckych organizáciách po výpomoc v knižniciach. Hoci sa najväčší záujem sústredil v hlavnom meste, zapojili sa organizácie a jednotlivci naprieč celým krajom.
Organizácie pripravili pre verejnosť rôznorodé príležitosti v rôznych okresoch a mestách. V Stupave sa účastníci podieľali na revitalizácii zelene v areáli Ekocentra Stupava a organizačne pomáhali s prípravami lokálneho festivalu Láskavá Stupava. V neziskovej organizácii Claudianum poskytujúcej dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím pripravili zážitkový program. Na zrúcanine gotického hradu z 13. storočia Biely Kameň sa dobrovoľnícke skupiny pod vedením občianskeho združenia Castrum Sancti Georgii zapojili do konzervácie a záchranných prác tejto národnej kultúrnej pamiatky.
Pomáhalo sa aj v Bratislave. Vo Vajnorskom vinohradníckom spolku Via Vitis sa dobrovoľníci zapojili do údržby vinohradov. V Domove jesene života v Dúbravke sa zamerali na úpravu záhrady a tvorbu skalky. Prispeli tiež k aktivitám občianskeho združenia DOMKA na Mamateyovej ulici.
Dôležitým pilierom boli aj vzdelávacie inštitúcie. Príkladom úspešného zapojenia mladých ľudí bolo Gymnázium L. Novomeského, kde sa do aktivít zapojilo 12 tried. Študenti pomáhali nielen v rámci školských aktivít, ale zapojili sa aj do dobrovoľníckych projektov naprieč celým Bratislavským krajom.