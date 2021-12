V Bratislavskom kraji uzatvoria pre COVID-19 viacero škôl

Bratislava 1. decembra (TASR) - V celom Bratislavskom kraji zatvoria od pondelka (6. 12.) pre zlú pandemickú situáciu druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Školáci sa tu budú učiť dištančnou formou. Výnimkou sú len materské školy a prvý stupeň základných škôl. Rozhodol o tom regionálny hygienik. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, zverejnenej vo vestníku vlády.



Zákaz prezenčnej výučby, s výnimkou materských škôl a prvého stupňa základných škôl, platí od pondelka pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec. Týka sa to druhého stupňa základných škôl, škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií. Taktiež objektov, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas v uplynulých dňoch vyzval všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. Napriek aktuálnemu tzv. lockdownu zostali totiž školy otvorené. Zatvorili sa len základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy i krúžky a mimoškolské aktivity.