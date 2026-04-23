< sekcia Regióny
V Bratislavskom kraji od začiatku roka evidujú 60 prípadov žltačky
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - V Bratislavskom kraji od začiatku roka evidujú 60 prípadov hepatitídy A alebo žltačky. V roku 2025 tu bolo nahlásených 171 ochorení. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Pripomína, že ochoreniu možno predísť očkovaním.
„Očkovanie patrí medzi povinné očkovania u osôb, ktoré sú v ohnisku epidémie alebo sú profesionálne vystavené riziku ochorenia. Odporúča sa osobám s chronickým pečeňovým ochorením a deťom vo veku dvoch rokov, ktoré žijú v miestach s nízkym hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania. Očkovanie je vhodné pre deti pred nástupom do kolektívu a pre aktívnych cestovateľov do prímorských a exotických krajín,“ ozrejmil úrad.
Základné očkovanie spočíva v podaní jednej dávky očkovacej látky do svalu. Optimálny čas po podanie druhej dávky je šesť až 12 mesiacov.
„Pri kontrole pravidelného očkovania bola vykonaná i kontrola iných druhov očkovania u detí do 15 rokov života. V kontrolovanom období bolo v Bratislavskom kraji na žiadosť rodičov, respektíve na odporúčanie ošetrujúceho lekára alebo epidemiológa očkovaných 47.309 detí do 15 rokov života, z toho proti vírusovej hepatitíde typu A bolo očkovaných 6175 detí, teda 13,1 percenta,“ dodal RÚVZ.
Vírusová hepatitída typu A je akútne infekčné ochorenie pečene, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. Prameňom pôvodcu nákazy sú osoby s príznakovou alebo bezpríznakovou formou ochorenia. Prenos vírusu hepatitídy A je fekálno-orálnou cestou, prostredníctvom kontaminovanej vody a potravín.
