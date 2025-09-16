< sekcia Regióny
KONTROLA zmrzliny: Odobrali 128 vzoriek, 4 nevyhoveli
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava vykonali počas leta v Bratislavskom kraji 184 kontrol v prevádzkach s výrobou alebo predajom nebalenej zmrzliny. Zo 128 odobratých vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie nevyhoveli štyri. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.
„Kontroly boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej označovanie, pričom boli kontroly spojené s odberom vzoriek, ktorý bol zameraný na mikrobiologické a chemické vyšetrenie zmrzliny,“ ozrejmila.
Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrili nepredloženie súhlasného rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzkovanie, nepredloženie dokladu o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov či nevyznačené alergény pri zmrzlinách a doplnkovom potravinovom sortimente. Z 37 odobratých vzoriek na chemickú analýzu na zistenie prítomnosti syntetických farbív nevyhovela jedna vzorka.
