KONTROLA zmrzliny: Odobrali 128 vzoriek, 4 nevyhoveli

Ilustračné foto. Foto: TASR

V prípade zistených nedostatkov bolo uložených sedem opatrení na mieste, šesť blokových pokút v celkovej výške 700 eur a voči zodpovedným prevádzkovateľom zariadení budú začaté tri správne konania.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava vykonali počas leta v Bratislavskom kraji 184 kontrol v prevádzkach s výrobou alebo predajom nebalenej zmrzliny. Zo 128 odobratých vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie nevyhoveli štyri. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.

„Kontroly boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny a požiadaviek na jej označovanie, pričom boli kontroly spojené s odberom vzoriek, ktorý bol zameraný na mikrobiologické a chemické vyšetrenie zmrzliny,“ ozrejmila.

Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrili nepredloženie súhlasného rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzkovanie, nepredloženie dokladu o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov či nevyznačené alergény pri zmrzlinách a doplnkovom potravinovom sortimente. Z 37 odobratých vzoriek na chemickú analýzu na zistenie prítomnosti syntetických farbív nevyhovela jedna vzorka.

V prípade zistených nedostatkov bolo uložených sedem opatrení na mieste, šesť blokových pokút v celkovej výške 700 eur a voči zodpovedným prevádzkovateľom zariadení budú začaté tri správne konania, dodala regionálna hygienička Eva Fitzová.
