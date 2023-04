V Bratislavskom kraji počas sviatkov bude fungovať pohotovostná služba

Bratislava 6. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravil prehľad pohotovostí a zubno-lekárskych pohotovostí pre deti i dospelých, ktoré budú fungovať v Bratislave počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov. V období od 7. do 10. apríla budú k dispozícii dve ambulantné lekárske pohotovosti pre dospelých, jedna detská ambulantná pohotovosť a päť zubných pohotovostí. Pohotovostnú službu budú mať aj lekárne. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Ambulantná pohotovostná služba, ľudovo prezývaná pohotovosť alebo lekárska pohotovosť, je pohotovostná služba všeobecného lekára alebo zubára. Môžete ju využiť, ak sa vám prudko zhoršil stav," pripomína Forman.



Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých bude fungovať na Šancovej ulici i v petržalskej Poliklinike na Strečnianskej ulici. Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast bude k dispozícii v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej ulici.



Počas sviatkov bude otvorených aj päť zubných pohotovostných ambulancií. Fungovať budú na Drieňovej, Jarabinkovej, Laurinskej, Krížnej a Bajkalskej ulici.



Pohotovostnú službu budú mať aj lekárne, rozpisy vznikli na základe dohody BSK a Slovenskej lekárnickej komory. Jedna pohotovostná lekáreň má nepretržitú prevádzku, a to Univerzitná lekáreň, jedna pohotovostná lekáreň je priamo v ambulantnej pohotovosti pre deti v Národnom ústave detských chorôb na Kramároch. Otvorená je denne do 22.30 h. "Úlohou lekárenskej pohotovosti je vydať lieky pacientom ošetreným na ambulancii lekárskej pohotovostnej služby," podotýka Forman s tým, že v pohotovostnej lekárni sa prednostne vydávajú lieky na recepty z pohotovostí, nejde o každodennú prevádzku lekárne.



Bližšie informácie o ordinačných hodinách jednotlivých ambulancií možno nájsť na webe BSK.