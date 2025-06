V Bratislavskom kraji prejdú dopravcovia na režim školských prázdnin

Bratislava 27. júna (TASR) - V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) prechádzajú dopravcovia od pondelka (30. 6.) na prevádzkový režim školských prázdnin. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.



Podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny bude okrem bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) jazdiť aj regionálny autobusový dopravca Arriva. Zmeny sú zapracované priamo v cestovných poriadkoch, premávať tak nebudú spoje označené znamienkom 10. Počas prázdnin premáva približne o 13 percent spojov menej ako počas bežného roka. Nepremávajú spoje, ktoré sú prioritne využívané na prepravu žiakov a študentov do škôl.



„Cestujúcim odporúčame, aby si na začiatku prázdnin skontrolovali cestovné poriadky. Prázdninový režim totiž môže ovplyvniť aj spoje, ktoré bežne využívajú počas školského roka, napríklad na dochádzanie do práce,“ upozorňuje spoločnosť Arriva.



V železničnej doprave, ktorú prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), bude posilnená linka R50 na trati Trnava - Bratislava hlavná stanica. Pribudne nový vlak R 780 s odchodom o 6.01 h z Trnavy. Premávať bude denne a zastaví aj v staniciach Pezinok a Bratislava-Vinohrady.



Dopravca Leo Express bude aj počas leta jazdiť na linkách S70 a R70 (Bratislava - Kvetoslavov) bez zmien.





Cezhraničná linka 901 prináša špeciálnu ponuku prepravy bicyklov





Na cezhraničnej linke 901 (Bratislava - Hainburg) bude od soboty (28. 6.) počas víkendov zavedená služba rozšírenej prepravy bicyklov, a to v podobe cyklonosiča pre päť bicyklov. Služba bude platiť do 2. novembra. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



„Cyklonosič bude možné využiť na spojoch označených symbolom bicykla,“ podotkla Vozárová. V soboty bude služba umožnená na spojoch s odchodmi o 8.20, 17.20 a 21.20 h a z Hainburgu o 8.44, 17.44 a 21.44 h. Počas nedieľ bude umožnená na všetkých spojoch. Nakladanie a vykladanie bicyklov na cyklonosič bude možné na zastávkach Bratislava, Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenbergweg.



Rozšírená preprava bicyklov na cyklonosičoch dopĺňa celoročnú ponuku prepravy bicyklov, ktorá je možná v interiéri autobusov v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 13.00 a od 18.00 do 6.00 h nasledujúceho dňa. Počas víkendov a štátnych sviatkov sú bicykle v prípade miesta v autobuse prepravované v autobusoch bez časového obmedzenia.



Od 1. júna môžu cestujúci prepravovať bicykel (aj inú batožinu alebo psa) bezplatne. Ak sa cestujúci prepravuje s bicyklom, je potrebné informovať vodiča autobusu.