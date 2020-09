V Bratislavskom kraji pribudlo 50 nových prípadov COVID-19

Bratislava 18. septembra (TASR) – Bratislavský kraj eviduje 50 nových pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19. Ide o 23 žien a 27 mužov, pričom najmladším je dvojročné dieťa a najstaršou osobou je 71-ročná žena. Nové prípady okrem hlavného mesta hygienici zaznamenali aj v okresoch Senec a Pezinok. Na sociálnej sieti o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) hlavného mesta Bratislavy.



Medzi pozitívnymi prípadmi eviduje RÚVZ najmä úzke kontakty s už pozitívne testovanými osobami. "Zaznamenávame však aj sporadický výskyt bez epidemiologickej súvislosti s ďalšími prípadmi v našom kraji a tiež importy zo zahraničia najmä z Ukrajiny," uviedol úrad.



Hygienici zároveň poukazujú na to, že do 20. septembra je prerušené vyučovanie v jednej triede na Spojenej škole na Novohradskej ulici v Bratislave, keďže sa u žiakov vyskytol nový koronavírus. Do 21. septembra sa nevyučuje ani v jednej triede na základnej škole (ZŠ) na Mudroňovej ulici v Bratislave, dôvodom je pozitívne testovaný pedagóg. Do 25. septembra je prerušený výchovno-vzdelávací proces tiež na ZŠ na Mlynskej ulici v Senci, dôvodom je ochorenie COVID-19 u žiaka a pedagogických pracovníkov.



Pozitívne testovaný bol aj zamestnanec kuchyne Základnej školy na Tupolevovej ulici v Bratislave. V tomto prípade boli nariadené karanténne opatrenia a prerušená prevádzka kuchyne a jedálne do 23. septembra. "Riaditeľ školského zariadenia nariadil žiakom do doby trvania karanténnych opatrení tzv. riaditeľské voľno," doplnil úrad.