Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

V Bratislavskom kraji robia akciu k farmaceutickej trestnej činnosti

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Doposiaľ zadržali jednu osobu.

Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Príslušníci oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru realizujú v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) policajnú akciu pod krycím názvom APUS, zameranú na farmaceutickú trestnú činnosť. Doposiaľ zadržali jednu osobu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Akcia je realizovaná na území Bratislavského kraja, prevažne v meste Bratislava. Zadržaná je doposiaľ jedna osoba, pričom v súčasnosti prebiehajú invazívne úkony vo forme domových prehliadok a prehliadok iných priestorov,“ priblížila hovorkyňa. Uviedla, že trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Vzhľadom na aktuálne štádium trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
.

Neprehliadnite

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4