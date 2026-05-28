V Bratislavskom kraji robia akciu k farmaceutickej trestnej činnosti
Doposiaľ zadržali jednu osobu.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Príslušníci oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru realizujú v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) policajnú akciu pod krycím názvom APUS, zameranú na farmaceutickú trestnú činnosť. Doposiaľ zadržali jednu osobu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Akcia je realizovaná na území Bratislavského kraja, prevažne v meste Bratislava. Zadržaná je doposiaľ jedna osoba, pričom v súčasnosti prebiehajú invazívne úkony vo forme domových prehliadok a prehliadok iných priestorov,“ priblížila hovorkyňa. Uviedla, že trestná vec je vedená pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
Vzhľadom na aktuálne štádium trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
