V Bratislavskom kraji sa doteraz sčítalo 72 percent obyvateľov

Bratislava 19. marca (TASR) – V Bratislavskom kraji sa po vyše mesiaci sčítania zapojilo do cenzu 72 percent obyvateľov. Informuje o tom hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



Bratislavský región tak približne kopíruje celoslovenský priemer, doteraz sa sčítalo v rámci celej SR vyše 71 percent rezidentov.



Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov v Bratislavskom kraji evidujú obce Tureň (88,2 percenta), Častá (87 percent) a Hrubá Borša (85 percent).



V hlavnom meste Bratislava sa sčítalo 71 percent obyvateľov, z mestských častí napredujú najmä malé, ako sú Jarovce (85 percent sčítaných), Čunovo (78 percent) a Rusovce (77,3 percenta). Ostatné mestské časti majú sčítaných okolo 72 percent obyvateľov. Menej sčítaných ako je celomestský priemer evidujú mestské časti Nové Mesto a Staré Mesto.



Z okresných miest je na tom najlepšie Senec so 76 percentami sčítaných, v Pezinku sa sčítalo 74 a v Malackách takmer 72 percent obyvateľov.



Elektronické sčítanie, keď obyvateľ vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Všetky potrebné informácie sú na webe www.scitanie.sk.