V Bratislavskom kraji sa menia cestovné poriadky pre vlaky i autobusy

Bratislava 10. decembra (TASR) - V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa od nedele (11. 12.) zmenia cestovné poriadky pre vlakovú dopravu i regionálnu autobusovú dopravu. V rámci bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) príde k úpravám na niektorých nočných linkách a tiež k premenovaniu niekoľkých zastávok MHD.



Na linkách S50, S60 a S70 sa zavádza pravidelný 30-minútový interval v špičke počas pracovných dní. V sedle pracovných dní a počas voľných dní bude platiť 60-minútový interval. Linka S20 bude mať po novom pripravený cestovný poriadok na modernizáciu železničnej trate Bratislava - Devínska Nová Ves - Malacky - Kúty. Linka S55 bude premávať na novej trase Bratislava-Petržalka - Pezinok, a to s hodinovým intervalom v špičke pracovných dní. Linka S65 sa ruší.



Novinkou je tiež zavedenie expresných liniek R20, R50, R60 a R70 a zaradenie rýchlikov Bratislava - Trenčín - Žilina do IDS BK.



Počas víkendov vzrastie počet vypravovaných osobných vlakov na linke Bratislava - Galanta z desiatich na 18 a na linke Bratislava - Malacky z 11 na 19. Počet vypravovaných osobných vlakov ostane na linke Bratislava - Trnava cez víkend zachovaný, a to v podobe 20 vlakov.



Výhodou tiež bude skrátenie jazdnej doby vlakov REX. Na linke Bratislava - Trnava bude po novom 33 minút (nezastavia v Šenkviciach) a na trase Bratislava - Galanta 32 minút (nezastavia v Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Senci a Sládkovičove). Počet vlakov vypravovaných na týchto tratiach sa počas pracovných dní mení len minimálne.



V regionálnej autobusovej doprave sú zmeny na takmer všetkých linkách, a to pre zachovanie nadväznosti na vlaky, ktoré predstavujú nosnú časť integrovaného dopravného systému. "Urobili sme maximum, aby aj od zmien cestovných poriadkov mali cestujúci vyhovujúce spojenia a aby ich výsledná ponuka v rámci IDS BK naďalej motivovala cestovať verejnou dopravou," skonštatoval Matúš Kužel, generálny riaditeľ Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora IDS BK.



Samostatnou kapitolou sú úpravy na linkách v úseku Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná, kde prichádza k výraznému posilneniu v poobednej špičke na linkách 725, 727 a 737. Zavádzajú sa tiež nové linky 622 (spájajúca zastávku Bratislava, Bajkalská s novou časťou Bernolákova) a 648 (spoje spájajúce Senec so Zlatými Klasmi cez Kráľovú pri Senci). Pridávajú sa zároveň viaceré zastávky, úpravou prešli aj regionálne nočné linky.



V rámci bratislavskej MHD prichádza k úpravám na nočných linkách, konkrétne 27, N37 a N70. Premenuje sa tiež niekoľko zastávok vrátane zastávky Aupark na Panónskej ceste, ktorá ponesie nový názov Pri sade, a konečnej zastávky linky 50 premenovanej na OC Einsteinova.



Bližšie informácie o zmenách spolu s grafikonmi sú zverejnené na webovej stránke www.idsbk.sk.