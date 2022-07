V Bratislavskom kraji sa počet poslancov mení v Senci

Bratislava 4. júla (TASR) - Z okresných miest v Bratislavskom kraji sa v nasledujúcom volebnom období 2022 - 2026 zmení počet poslancov a volebných obvodov len v Senci. V Pezinku a Malackách ostáva rovnaký. Zvýšenie počtu poslancov seneckého zastupiteľstva z 19 na 21 a počtu volebných obvodov z dvoch na tri súvisí s aktuálnym počtom obyvateľov.



V Senci prekročil hranicu 20.000 (podľa údajov Štatistického úradu SR ku koncu roka 2021 v meste žilo 20.131 obyvateľov). Senec tak spadá do kategórie sídiel, v ktorých sa počet poslancov zastupiteľstva môže podľa zákona o obecnom zriadení pohybovať od 15 do 25. V predchádzajúcom období s počtom obyvateľov do 20.000 mohlo mať zastupiteľstvo od 13 do 19 poslancov. O zmene na celé nasledujúce volebné obdobie rozhodli poslanci Senca už v prvej polovici mája.



V Pezinku a Malackách ostal počet volebných obvodov a poslancov mestského parlamentu nezmenený. V necelom 25-tisícovom Pezinku si budú v jesenných voľbách obyvatelia voliť 25 poslancov v piatich volebných obvodoch, v 19-tisícových Malackách ostáva systém šiestich trojmandátových obvodov, tamojšie mestského zastupiteľstvo bude mať tak ako doteraz 18 poslancov.



Počet poslancov a volebných obvodov sa nemení ani v zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy (45 poslancov budú voliť v 17 mestských častiach kopírujúcich volebné obvody). Počet poslancov bratislavského MsZ určuje zákon o hlavnom meste. Bratislava eviduje ku koncu roka 2021 podľa Štatistického úradu SR 475.577 obyvateľov.



Vyšší bude počet krajských poslancov, v zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude po jesenných voľbách sedieť 53 poslancov. Zvýšenie o troch zohľadňuje aktuálne demografické údaje, ku koncu roka 2021 žilo podľa ŠÚ na území Bratislavského kraja 723.717 obyvateľov. Zákon o samospráve vyšších územných celkov uvádza, že zastupiteľstvo kraja určí pre nadchádzajúce volebné obdobie počet poslancov v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca. Oproti súčasnému volebnému obdobiu zostáva v BSK zachovaný počet volebných obvodov, a to 24, nemenia sa ani ich hranice.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Počty poslancov a volebných obvodov musia samosprávy určiť a zverejniť do 20. júla. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.