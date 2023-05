V Bratislavskom kraji sa tento rok vyskytli tri prípady šarlachu

Bratislava 30. mája (TASR) - V Bratislavskom kraji sa doposiaľ tento rok vyskytli tri prípady šarlachu u detí. Všetky osoby boli z okresu Malacky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave Katarína Nosálová.



"Od 1. januára do 30. apríla 2023 boli RÚVZ Bratislava nahlásené tri ochorenia u detí vo vekovej skupine jeden- až štyri-, päť- až deväť-, desať- až 14-ročných, pričom všetky osoby boli z okresu Malacky. Za mesiac máj neevidujeme k dnešnému dňu žiadne nové prípady tohto ochorenia," povedala pre TASR. Dodala, že v minulom roku ani v roku 2021 nebolo hlásené žiadne ochorenie na šarlach.



Nosálová ozrejmila, že pri nahlásení prípadu úrad operatívne nariadi izoláciu chorého a zvýšený zdravotný dozor počas ôsmich dní od jeho vyradenia. "V zariadení je potrebné zabezpečiť dodržiavanie ranného filtra pri vstupe do školy, musí sa vykonať dezinfekcia predmetov a plôch a je veľmi dôležité dbať na pravidelné a dôkladné vetranie priestorov. Zároveň je potrebné upozorniť rodičov, aby choré deti nedávali do školského, respektíve predškolského zariadenia," dodala.