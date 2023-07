V Bratislavskom kraji sa uchádzalo o dotácie takmer 600 projektov

Bratislava 21. júla (TASR) - O príspevok z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) na rok 2023 sa uchádzalo 599 žiadostí, smerujúcich k podpore verejnoprospešných aktivít. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



V prípade projektov, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka, zaregistroval BSK 65 žiadostí. Podporil 47 z nich, medzi ktoré rozdelí 500.000 eur.



Sumu 100.000 eur prerozdelí BSK medzi 29 projektov pre mládež, celkovo prišlo 53 žiadostí. "Podpora bude zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia, organizovanie pravidelných aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov, ako aj na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti či kritického myslenia," priblížila hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Na podporu športu vyčlenil kraj v BRDS 400.000 eur, o sumu z alokácie sa uchádzalo 190 žiadostí, podporu schválil kraj pre 143. "Z nich je 102 projektov zameraných na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov, 41 žiadostí sa uchádzalo o podporu športových podujatí," ozrejmila hovorkyňa.



Najviac žiadostí sa týkalo podpory kultúry, na ktorú bolo vyčlenených 500.000 eur. O peniaze sa uchádzalo 291 žiadostí, podporu získalo 155. "Podporené aktivity sa venujú rôznym oblastiam umenia, rovnako tak pamäťovým a zbierkovým fondom i ochrane kultúrneho dedičstva," dodala Forman.



Všetky podporené projekty sú zverejnené na webe BSK.



Na rok 2023 vyčlenil BSK zo svojho rozpočtu pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS) sumu 1,5 milióna eur. Žiadatelia sa o podporu v štyroch oblastiach mohli uchádzať od 3. do 25. apríla 2023.