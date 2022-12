V Bratislavskom kraji sa zmenia cestovné poriadky vlakov i autobusov

Bratislava 5. decembra (TASR) – V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa od nedele (11. 12.) zmenia cestovné poriadky pre vlakovú dopravu i regionálnu autobusovú dopravu. V rámci bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) príde k úpravám na niektorých nočných linkách. IDK BK o tom informuje na svojom webe.



Na linkách S50, S60 a S70 sa zavádza pravidelný 30-minútový interval v špičke počas pracovných dní. V sedle pracovných dní a počas voľných dní bude platiť 60-minútový interval. Linka S20 bude mať po novom pripravený cestovný poriadok na modernizáciu železničnej trate Bratislava - Devínska Nová Ves - Malacky - Kúty. Linka S55 bude premávať na novej trase Bratislava-Petržalka – Pezinok, a to s hodinovým intervalom v špičke pracovných dní. Linka S65 sa ruší.



"Novinkou je tiež zavedenie expresných liniek R20, R50, R60 a R70 a zaradenie rýchlikov Bratislava - Trenčín - Žilina do IDS BK," približuje integrovaný dopravný systém.



V regionálnej autobusovej doprave sa zavádzajú zmeny takmer na všetkých linkách, najviac z nich je v súvislosti s novým grafikonom vlakovej dopravy. "Menia sa odchody takmer na všetkých linkách nadväzných na vlaky," podotýka.



Samostatnou kapitolou sú úpravy na linkách v úseku Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná, kde prichádza k výraznému posilneniu v poobednej špičke na linkách 725, 727 a 737. Zavádzajú sa tiež nové linky 622 (spájajúca zastávku Bratislava, Bajkalská s novou časťou Bernolákova) a 648 (spoje spájajúce Senec so Zlatými Klasmi cez Kráľovú pri Senci). Pridávajú sa zároveň viaceré zastávky, úpravou prešli aj regionálne nočné linky.



V rámci bratislavskej MHD prichádza k úpravám na nočných linkách, konkrétne 27, N37 a N70. Premenujú sa tiež tri zastávky.



Zmeny sa nevyhnú ani cestovnému poriadku pre cezhraničnú linku 901, tá však bude platiť až od 18. decembra. Dôjsť má k úprave jazdných dôb, prvý ranný pár spojov z Bratislavy i Hainburgu bude premávať aj počas soboty.



Bližšie informácie o zmenách spolu s grafikonmi sú zverejnené na webovej stránke www.idsbk.sk.