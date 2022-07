V Bratislavskom kraji sa zvýšil počet ochorení na lymskú boreliózu

Bratislava 13. júla (TASR) - V Bratislavskom kraji v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (do 11. júla) sa zvýšil počet ochorení na lymskú boreliózu. Aktuálne však nie je hlásený výskyt kliešťovej encefalitídy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave Katarína Nosálová.



Epidemický výskyt lymskej boreliózy RÚVZ nezaznamenal. "Rovnako ani rodinný výskyt a ani výskyt viazaný na určité územie Bratislavského kraja," uviedla Nosálová. Aktuálne evidujú 44 prípadov v súvislosti s ochorením na lymskú boreliózu, z toho najviac prípadov bolo hlásených v okrese Bratislava IV a Bratislava V.



"Kliešte infikované baktériou lymskej boreliózy sa vyskytujú takmer na celom území Slovenska, ale infikované vírusom kliešťovej encefalitídy sa vyskytujú v určitých, takzvaných endemických oblastiach," upozornila hovorkyňa. Podľa nej kliešťovú encefalitídu či lymskú boreliózu dokážu infikované kliešte preniesť na hostiteľa vo všetkých svojich vývojových štádiách a sú aktívne počas celého roka. "Preto aj niektoré prípady tohto ochorenia nahlásené v Bratislavskom kraji boli donesené z iných oblastí Slovenska (turistika)," doplnila Nosálová.



Hovorkyňa upozornila, že sa kliešť najčastejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, do slabín a podpazušia, za uši, do podkolennej jamky či na intímne miesta. Medzi základné zásady ochrany napríklad patrí vyhýbanie sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ako sú okraje lesov a vysoké porasty tráv. Taktiež nosenie vhodného oblečenia pokrývajúce čo najväčšie časti tela či používanie repelentov. Po návrate domov je potrebné si prekontrolovať celé telo a osprchovať sa.



"Kliešťová encefalitída sa môže prenášať aj niektorými potravinami, pričom rizikové môžu byť najmä nepasterizované výrobky z kozieho a ovčieho mlieka," upozornila Nosálová. Preto podľa nej je preventívnym opatrením aj očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, ktoré sa aplikuje v troch očkovacích dávkach. "Kompletné očkovanie chráni minimálne tri roky, po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky," spresnila Nosálová. Protilátky sa vytvoria o desať až 14 dní po podaní druhej dávky.



V prípade klinických príznakov, ako je začervenanie miesta prisatia, teplota, bolesť hlavy RÚVZ odporúča ihneď kontaktovať všeobecného lekára, ktorý na základe krvného vyšetrenia a následného pozitívneho výsledku nariadi antibiotickú liečbu.