V Bratislavskom kraji sa zvyšuje od júla cena takmer všetkých lístkov

Bratislava 1. júla (TASR) - V rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), kde pôsobia dopravcovia Dopravný podnik Bratislava (DPB), Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko, sa od soboty zvyšujú ceny takmer všetkých cestovných lístkov o 20 percent. Zvýšenie cien sa nebude týkať jedine predplatných cestovných lístkov pre deti od šesť do 18 rokov, tie zostávajú v pôvodnej cene.



V praxi to bude znamenať napríklad zvýšenie ceny polhodinového základného cestovného lístka zo súčasných 0,90 eura na 1,10 eura. Cena ročného predplatného cestovného lístka sa zvýši z doterajších 199 eur na 239 eur. Pri tzv. päťzónovom základnom cestovnom lístku z Miloslavova je napríklad rozdiel v cene 0,40 eura. Cestujúcim odporúčajú používať elektronické formy cestovných lístkov, ktoré sú o niečo lacnejšie.



V bratislavskej mestskej hromadnej doprave stúpne okrem cestovného aj výška pokút za jazdu bez platného lístka. Nárast sankcií sa však bude týkať celého IDS BK. Základná sadzba pokuty aj s cestovným bude po novom 111,10 eura. Znížená sadzba, v prípade platby na mieste a do desiatich pracovných dní, bude spolu s cestovným 81,10 eura. Doteraz boli sankcie podľa prepravného poriadku IDS BK pri základnej sadzbe spolu s cestovným na úrovni 89,90 eura. Pri platbe do 20. pracovného dňa vo výške 69,90 eura a v prípade platby priamo na mieste kontroly 49,90 eura.



V rámci zmien dochádza od júla aj k zmenám v regionálnej doprave. Zmeny sa týkajú najmä prevádzkovej oblasti Malacky, k niekoľkým zmenám prichádza aj v oblastiach Pezinok a Senec. "Najočakávanejšou zmenou je zavedenie obsluhy Borov autobusovou linkou 216 či posilnenie liniek 205 a 219," informuje IDS BK na svojom webe.



Nárast cien je zdôvodnený zvýšenými nákladmi, infláciou a výpadkami v príjmoch samospráv, ktoré sú objednávateľmi verejnej dopravy. Dopravcovia vyhlásili, že dali "prednosť" zvýšeniu cien cestovných lístkov pred inými obmedzeniami v doprave. Tie by napríklad znamenali rušenie niektorých liniek, predlžovanie intervalov spojov, viac prestupovaní či oslabenie údržby vozidiel. Dvadsať percent, o ktoré sa zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov, predstavuje kumulovanú mieru inflácie od roku 2021, teda odkedy sa naposledy cena cestovného lístka upravovala.