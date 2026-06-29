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V Bratislavskom kraji schválili ďalšie zámery
Súčasťou schválených zámerov bol napríklad zásobníkový projekt mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Sasinkova & Strážnická - ulice novej generácie.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - K energetickej efektívnosti verejných budov, rozvoju zelenej a modrej infraštruktúry, cyklistickej doprave i modernej verejnej doprave mieria projektové zámery na území bratislavského regiónu, ktoré na svojom 17. zasadnutí schválila Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja.
„Schválené projektové zámery predstavujú ďalší konkrétny krok k tomu, aby sa európske zdroje premieňali na kvalitnejšie školy, energeticky úspornejšie verejné budovy, bezpečnejšiu dopravu a odolnejšie verejné priestory,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, ktorý zároveň ocenil kontinuálnu vysokú mieru zhody Rady partnerstva pri určovaní priorít rozvoja regiónu.
Súčasťou schválených zámerov bol napríklad zásobníkový projekt mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Sasinkova & Strážnická - ulice novej generácie, ktorý prispeje ku kvalitnejšiemu verejnému priestoru a adaptácii mesta na klimatickú zmenu. V oblasti energetiky získali podporu projekty obnovy verejných budov v obciach Štefanová, Most pri Bratislave a Dunajská Lužná. Rada partnerstva schválila aj projekt výstavby cyklochodníka Boldog - Senec, ktorý prispeje k bezpečnejšiemu prepojeniu územia pre cyklistov a podporí rozvoj udržateľných foriem dopravy. V oblasti udržateľnej mobility podporili členovia rady dva významné projekty v Ružinove. Prvým je projekt terminálu integrovanej osobnej prepravy Bratislava - Ružinov, ktorý predložili Železnice Slovenskej republiky, druhým výstavba záchytného parkovacieho domu na Astronomickej ulici.
Členovia rady na zasadnutí tiež aktualizovali projektový zásobník Integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja, úpravy reflektujú aktuálny stav prípravy projektov a vytvárajú priestor na efektívne využívanie alokovaných európskych zdrojov. Rada prerokovala aj implementáciu eurofondových investícií. „Výrazne sme sa priblížili k splneniu požiadavky na prerozdelenie celej výšky alokácií do konkrétnych projektov a vytvárame predpoklady na efektívne čerpanie európskych zdrojov,“ uviedol riaditeľ odboru implementácie operačných programov a technického sekretariátu Rady partnerstva Peter Furik.
V závere rokovania sa členovia Rady partnerstva oboznámili s prvými východiskami pre prípravu nového programového obdobia Európskej únie na roky 2028 - 2034, ktoré bude určovať ďalšie smerovanie regionálnych investícií v Bratislavskom kraji.
„Schválené projektové zámery predstavujú ďalší konkrétny krok k tomu, aby sa európske zdroje premieňali na kvalitnejšie školy, energeticky úspornejšie verejné budovy, bezpečnejšiu dopravu a odolnejšie verejné priestory,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, ktorý zároveň ocenil kontinuálnu vysokú mieru zhody Rady partnerstva pri určovaní priorít rozvoja regiónu.
Súčasťou schválených zámerov bol napríklad zásobníkový projekt mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Sasinkova & Strážnická - ulice novej generácie, ktorý prispeje ku kvalitnejšiemu verejnému priestoru a adaptácii mesta na klimatickú zmenu. V oblasti energetiky získali podporu projekty obnovy verejných budov v obciach Štefanová, Most pri Bratislave a Dunajská Lužná. Rada partnerstva schválila aj projekt výstavby cyklochodníka Boldog - Senec, ktorý prispeje k bezpečnejšiemu prepojeniu územia pre cyklistov a podporí rozvoj udržateľných foriem dopravy. V oblasti udržateľnej mobility podporili členovia rady dva významné projekty v Ružinove. Prvým je projekt terminálu integrovanej osobnej prepravy Bratislava - Ružinov, ktorý predložili Železnice Slovenskej republiky, druhým výstavba záchytného parkovacieho domu na Astronomickej ulici.
Členovia rady na zasadnutí tiež aktualizovali projektový zásobník Integrovanej územnej stratégie Bratislavského kraja, úpravy reflektujú aktuálny stav prípravy projektov a vytvárajú priestor na efektívne využívanie alokovaných európskych zdrojov. Rada prerokovala aj implementáciu eurofondových investícií. „Výrazne sme sa priblížili k splneniu požiadavky na prerozdelenie celej výšky alokácií do konkrétnych projektov a vytvárame predpoklady na efektívne čerpanie európskych zdrojov,“ uviedol riaditeľ odboru implementácie operačných programov a technického sekretariátu Rady partnerstva Peter Furik.
V závere rokovania sa členovia Rady partnerstva oboznámili s prvými východiskami pre prípravu nového programového obdobia Európskej únie na roky 2028 - 2034, ktoré bude určovať ďalšie smerovanie regionálnych investícií v Bratislavskom kraji.